Das Giftmobil kommt nach Vierkirchen und Markt Indersdorf. Problemmüll wie zum Beispiel alte Lacke, Holzschutzmittel, Chemikalien, Lösemittel oder Schädlingsbekämpfungsmittel dürfen nicht in die Restmülltonne geworfen werden. Diese Problemabfälle nimmt das Giftmobil in haushaltsüblichen Mengen kostenlos an.

Am Samstag, 7. September, kommt das Giftmobil zu folgenden Recyclinghöfen: Von 9 bis 11 Uhr zum Recyclinghof Vierkirchen, Glonntalstraße, und von 12.30 bis 14.30 Uhr zum Recyclinghof Markt Indersdorf, Heinrich-Lanz-Straße 12. Abfallberaterin Barbara Mühlbauer-Talbi vom Dachauer Landratsamt weist darauf hin, dass beim Giftmobil keine Dispersionsfarben entsorgt werden können. Diese können eingetrocknet über die Restmülltonne oder - gegen Gebühr - über die Sperrmüllcontainer auf den Recyclinghöfen entsorgt werden. Für Fragen zum Giftmobil steht die Abfallberatung unter 08131/741469 zur Verfügung.