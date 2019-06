4. Juni 2019, 21:58 Uhr Vierkirchen Landfrauen fahren nach Tegernsee

Der Landfrauenausflug der Ortsverbände Vierkirchen und Pasenbach findet am Mittwoch, 26. Juni, statt. Abfahrt ist um 7.15 Uhr an der S-Bahnunterführung in Esterhofen. Die Landfrauen fahren nach Gmund am Tegernsee und besichtigen die Edelbrand-Destillerie Liedschreiber. Mittagessen gibt es in der Schlossbrennerei Tegernsee. Am Nachmittag reist die Gruppe weiter zur herzoglichen Fischzucht in Wildbad Kreuth und nimmt an einer Kirchenführung teil. In Rottach-Egern bleibt dann noch Zeit zur freien Verfügung.

Der Preis für Busfahrt und Führungen beträgt 37 Euro pro Person. Anmeldeschluss für den Ausflug ist am Freitag, 14. Juni, bei den Ortsbäuerinnen Barbara Großmann unter der Telefonnummer 0151/61354545 oder bei Helga Harrer unter der Telefonnummer 08139/8171.