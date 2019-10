Die Ministranten der Pfarrei Vierkirchen treffen sich am Samstag, 19. Oktober, um Kirchweihnudeln zu backen. Die Ministranten versichern, "dass die auch nicht so schön geformten Erstversuche genauso lecker schmecken werden wie die perfekten Nudeln", heißt es in einer Mitteilung. Interessierte können die Nudeln erwerben gegen eine empfohlene Spende von zwei Euro. Das Gebäck bekommt man nach dem Abend-Gottesdienst vor Kirchweih am Samstag, 19. Oktober, um 18.30 Uhr. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Musikverein Vierkirchen gestaltet.