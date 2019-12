In den Pfarreien Weichs und Vierkirchen ist die Kindersegnung schon seit vielen Jahren Tradition. Auch 2020 treffen sich Familien beider Pfarreien wieder, um für ihre Kinder um ein beschütztes Leben zu bitten. Vom Täufling bis zum Jugendlichen dürfen sich am Sonntag, 12. Januar, in der Familien-Andacht um 15 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Jakobus in Vierkirchen, alle segnen lassen. Auch für Kinderwagen, in denen die ganz Kleinen gut eingepackt liegen können, ist ausreichend Platz vorhanden. Danach sind alle Familien nach nebenan zu Kinderpunsch, Kaffee und Kuchen in den Pfarrsaal eingeladen. Da die Eltern am besten wissen, was ihre kleinen Schleckermäuler gerne essen, ist es erwünscht, dass die Familien Kuchen oder etwas Obst zum Buffet beisteuern. Auch spontane Besucher sind beim gemütlichen Teil der Andacht willkommen.