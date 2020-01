Alle Gruppen, die am Vierkirchner Faschingszug teilnehmen möchten, müssen sich anmelden. Dazu steht von Dienstag, 28. Januar, an im Internet unter www.vierkirchen.de die Anmeldung zum Faschingszug am 22. Februar bereit. Das Formular ist ausgefüllt und unterschrieben an andreas_wackerl@web.de zu mailen, oder per Post zu senden an: Andreas Wackerl, Am Anger 2, 85256 Vierkirchen. Anmeldeschluss ist der 13. Februar. Für jede mit der Gruppe angemeldete Person ist eine Teilnahmegebühr von einem Euro zu entrichten. Die teilnehmenden Fahrzeuge müssen, egal wie groß sie sind, beim Umzug ein TÜV-Gutachten mitführen. Die Anzahl der Wagen beim Faschingszug ist auf 40 beschränkt. Genauere Informationen erhalten die angemeldeten Gruppen dann in einer gesonderten Veranstaltung im Vierkirchner Rathaus.