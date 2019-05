22. Mai 2019, 22:13 Uhr Vierkirchen Flucht über die Grenze

Helena Schmock liest am Samstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal aus ihrer Autobiografie "Ich spiele schon wieder in der 1. Liga". Aufgewachsen in der sozialistischen Tschechoslowakei floh sie als Jugendliche zu Fuß durch den Karawankentunnel nach Österreich. Kurz danach zog sie nach München, wo sie bis heute lebt. Musikalisch begleitet wird sie von der Band Saiteneinsteiger. Eintritt frei.