Navigationsgeräte sind nützliche Begleiter - jedenfalls meistens. Einem 39-jährigen Lkw-Fahrer hat das kleine Kästchen am Samstagmittag allerdings jede Menge Ärger eingebrockt. Wie die Polizei Dachau mitteilt, war der Mann gegen 12 Uhr mit seinem Lkw mit Sattelanhänger auf der Verbindungsstraße von Kollbach in Richtung Rettenbach unterwegs. Da sich an der Einfahrt von Rettenbach eine Baustelle befindet, leitete ihn sein Navi nach links auf einen Feldweg. Dabei kam er mit der rechten Seite seines Fahrzeugs auf die unbefestigten Bankette, sodass der gesamte Zug in den angrenzenden Graben rutschte. Der Dieseltank wurde beschädigt, es lief Diesel in den Graben und dort in den kleinen Bach und das oberflächliche Erdreich. Die Freiwillige Feuerwehr Vierkirchen dichtete den Tank abt, der Bach wurde abgesperrt und das ausgelaufene Diesel abgebunden. Zur Bergung des Sattelzuges wurde eine Spezialfirma mit Autokränen benötigt. Die Arbeiten waren erst am Freitagmorgen gegen 6 Uhr beendet. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 40 000 Euro.