29. Juli 2019, 21:38 Uhr Vierkirchen Betrunkene Münchnerin fällt vom Rad

In Vierkirchen ist im Ortsteil Esterhofen am Freitagnachmittag eine 58-jährige Radlerin aus München gestürzt. Wie die Polizei Dachau am Montag mitteilte, verlor sie die Herrschaft über ihr Rad aufgrund einer starken Alkoholisierung. Der Atemalkoholtest ergab einen für diese Uhrzeit stattlichen Wert von 2,5 Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Frau erlitt Abschürfungen.