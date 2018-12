12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Vierkirchen "Bayrisches Engelamt"

Das traditionelle "Bayrische Engelamt" findet im Rahmen des Christkindlmarktes in Vierkirchen am Samstag, 15. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche statt. Bei der musikalischen Umrahmung wirken mit: die Schönbrunner Stubnmusi, die Marbacher Deandln, die Geschwister Kugler und erstmals auch der Feldgedinger Männerchor.