Ein 67-jähriger Autofahrer aus Markt Indersdorf ist am frühen Samstagabend in Pasenbach in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Beamten nahmen bei dem Mann Alkoholgeruch wahr, der folgende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Der 67-Jährige musste seinen Pkw abstellen. Ihn erwartet laut Polizei nun eine empfindliche Geldbuße und ein Fahrverbot von mindestens vier Wochen.