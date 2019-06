21. Juni 2019, 22:21 Uhr Vielseitiger Athlet Vier Disziplinen, vier Sprachen

Multitalent und Multilinguist: Raffaele Conversa, 15, ist Diskus- und Speerwerfer. Er macht Stabhochsprung und Kugelstoßen. Gold oder Silber ist ihm meistens sicher. Derzeit bereitet er sich auf die deutschen U16-Meisterschaften in Bremen vor. Das einzige, was den Sohn eines Italieners und einer Tschechin plagt: Er wächst zu schnell

Von Horst Kramer, Karlsfeld

Das vollmundige Lob seines Trainers verursacht Raffaele Conversa anscheinend Unbehagen. "Wenn er irgendwo angetreten ist, hat er immer gewonnen", berichtet Peter Oberbauer, 45, Leichtathletikcoach des TSV Eintracht Karlsfeld. Der 15-Jährige lächelt verlegen. Erst kürzlich gewann Raffaele die oberbayerische U16-Goldmedaille im Diskuswurf mit einer Weite von 48,09 Metern - die zweitbeste Leistung in Bayern, nur ein Oberpfälzer warf vor einigen Tagen ein bisschen weiter. Im Kugelstoßen schnappte sich Conversa Silber mit 14,91 Metern.

Mit dem Speer wurde er jedoch nur Vierter mit einem Versuch, der bei 41,76 Meter landete. Weil er wenige Tage zuvor beim Stabhochsprungtraining umgeknickt war, musste Raffaele den Wettkampf aus dem Stand bestreiten. Ohne den wichtigen Anlauf, dessen Tempo Speerwerfer im Optimalfall in Weite umsetzen können.

Tatsächlich hat Conversa den Speer in diesem Jahr schon sehr viel weiter geschleudert. Bei den bayerischen Winterwurfmeisterschaften im Februar in München ließ der Karlsfelder das 600-Gramm-Gerät bis auf 49,84 Meter segeln. Bei Windstille wohlgemerkt. Seitdem steht er auf Platz eins der bayerischen U16-Bestenliste. Bei derselben Veranstaltung gewann er zudem den Titel mit dem Ein-Kilo-Diskus dank eines 44,13-Meter-Wurfs. Im Kugelstoßen wurde er Zweiter der bayerischen Meisterschaften mit 13,42 Meter. Dass Raffaele Conversa die bayerische Bestenliste im Blockwettkampf Wurf anführt, ist eigentlich selbstverständlich.

Klar, dass so einer dem Bayerischen Leichtathletik-Verband (BLV) aufgefallen ist und regelmäßig im Münchner Stützpunkt gehegt und gepflegt wird. Im Wortsinne. Denn Raffaele Conversa plagt sich seit zwölf Monaten mit immer neuen Verletzungen herum. "Im letzten Jahr hatte ich die meiste Zeit Rückenschmerzen", erzählt er traurig. Der mutmaßliche Grund: Der Junge ist zu schnell gewachsen - gegenwärtig misst er 1,75 Meter. Trotzdem wurde er im Juli 2018 Bayerischer M14-Speerwurfmeister mit 46,25 Metern - bei nur drei Versuchen - und Dritter im Kugelstoßen mit 13 Metern - mit zwei Versuchen). Die Deutschen Meisterschaften verpasste er wegen seines Rückens.

Wenn Raffaele über seine früheren Rücken- und Knieprobleme oder die aktuelle leichte Bänderdehnung im Fußgelenk spricht, wirkt er zehn oder zwanzig Jahre älter - wie ein Profisportler, der von seiner langen Leidensvita berichtet. Dabei ist der Realschüler ein fröhlicher Jugendlicher - das sieht man im Training mit seinen Vereinskameradinnen und -kameraden. Oder auch wenige Tage zuvor, als er bei einem Stabhochsprungabend seines Vereins an der Sprunganlage hilft und zwischendurch mit einem Kumpel herumalbert. Mit schlechtem Gewissen: "Morgen habe ich Chemie-Schulaufgabe, da müsste ich eigentlich noch lernen."

Zum zehnten Mal hat die Süddeutsche Zeitung in den vergangenen Wochen Leser, Aktive und Vereine aufgefordert, herausragende Sport-Talente aus München und der Region vorzuschlagen. Exakt 123 Athleten und Mannschaften hat die SZ seit der Premiere des "Talentiade"-Wettbewerbs im Jahr 2001 ausgezeichnet. In diesem Jahr gehen zahlreiche weitere Kandidaten ins Rennen um einen der mit jeweils 1500 Euro dotierten neun Förderpreise und den Schulsport-Preis "Klasse!" sowie den mit 5000 Euro dotierten Handball-Sonderpreis der Münchner Dr.-Ludwig-Koch-Stiftung

Raffaele Conversa ist ein typisches und zugleich auch ein ungewöhnliches Kind der Multikulti-Kommune Karlsfeld nördlich von München. Sein Vater Simone stammt aus Italien - wie viele in der 20 000-Einwohner-Gemeinde. Seine Mutter Vladimira ist in Tschechien geboren. Der Junge ist dreisprachig aufgewachsen, Englisch ist seine Viertsprache. Damit dürfte der Bilderbuch-Europäer einer Minderheit angehören, nicht nur in Karlsfeld. Die erste Woche der Pfingstferien verbrachte die Familie jenseits der Alpen, die zweite an der Moldau. Beide Eltern helfen ihrem Sohn nach Kräften, auch wenn sie auf keine sportliche Vergangenheit zurückblicken können, wie Raffaele erzählt.

"Als er vor fünf oder sechs Jahren erstmals ins Training kam, fiel er sofort auf", erinnert sich Peter Oberbauer. "Raffaele ist ein Bewegungstalent, egal ob er läuft, springt oder wirft." Oberbauer hat einen Blick für Mehrfachbegabungen, schließlich zählt er selbst zu den besten Senioren-Zehnkämpfern Deutschlands. Er sagt: "Eigentlich muss man Raffaele nichts beibringen. Nur, dass er seine Kraft zügeln muss."

Über die Fähigkeiten des Talents gibt es einige Anekdoten. Wie die vom Bergsportfest vor einigen Jahren auf der Neureuth am Tegernsee. "Raffaele warf den Schlagball weit über das Wurfgelände hinaus bis in den angrenzenden Wald", erzählt Oberbauer mit einem Schmunzeln. "Der Ball war weg", sagt sein Schützling grinsend. Oder bei einem Blockwettkampf in Wolnzach. "Da war das Maßband für meine Würfe zu kurz", erläutert Raffaele vergnügt. Sein großes Ziel in diesem Sommer: die deutschen U16-Meisterschaften Anfang Juli in Bremen. Mit dem Speer muss er noch 2,16 Meter zulegen, um sich zu qualifizieren. "Das schaffst du locker", macht Oberbauer seinem Eleven Mut. Mit dem Diskus hat Raffaele die Norm schon überboten.