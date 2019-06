21. Juni 2019, 22:21 Uhr Viele Medaillen Svenja Stronzik, 17, ASV Dachau

Svenja Stronzik ist die derzeit weltbeste U17-Einradsportlerin. Mit ihrer neuen Kür könnte die 17-Jährige Ende Juli Europameisterin werden. Zurzeit feilt die Gymnasiastin an ihrem neuen Freestyle-Programm, einer Kombination aus tänzerischen und artistischen Elementen, unterlegt mit Musik - ähnlich einer Eiskunstlaufdarbietung. In ihrer sechsjährigen Laufbahn hat Svenja Stronzik schon eine Vielzahl nationaler Titel und internationaler Medaillen gewonnen. Ihr bisheriger Höhepunkt: der erste Platz im Freestylewettbewerb in der Altersklasse U17 bei der Einrad-WM 2018 in Ansan (Südkorea). Sie sagt: Europameisterin werden, "das wäre schon toll".