Musikalisches Sommerfest

Das Musikhaus Heckmann in der Südenstraße 2o in Karlsfeld veranstaltet am Sonntag, 7. Juli, ein Sommerfest. Ab 14 Uhr gibt es ein Programm für Kinder, bei dem die Kleinen sich im Klavier und Ukulele spielen sowie beim Trommeln ausprobieren können. Später tragen Schüler und Lehrer der Musikschule verschiedene Stücke vor. Besucher können sich außerdem im Klarinette spielen versuchen, sowie an einer Tombola teilnehmen. Außerdem werden Kaffe und Kuchen angeboten. Die Veranstaltung findet im Garten des Musikhauses Heckmann in der Südenstraße 20 in Karlsfeld statt. Beginn ist ab 17 Uhr, der Eintritt ist für alle Besucher der Veranstaltung frei.