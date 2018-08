31. August 2018, 22:18 Uhr Videokamera filmt Jugendlichen Polizei ermittelt jungen Einbrecher

Der Einbruch in das Indersdorfer Jugendzentrum ist aufgeklärt. Wie die Dachauer Polizei mitteilt, nahmen die Ermittler am vergangenen Donnerstag einen Jugendlichen aus Petershausen fest. Eine Videokamera hatte den jungen Mann am Tatort gefilmt. Laut Polizei handelt es sich um einen amtsbekannten Jugendlichen aus Petershausen. Ein Beamter, der die Videoaufzeichnung auswertete, erkannte ihn. Daraufhin untersuchten die Ermittler die Wohnung des jungen Mannes. Dabei wurden die aus dem Jugendzentrum gestohlenen Spielekonsolen mit Zubehör aufgefunden. Außerdem stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe und eine geringe Menge an Marihuana sicher. Nach der Sicherung der Beweise wurde der Jugendliche auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt.