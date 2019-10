Die Volkshochschule Karlsfeld bietet am Freitag, 11. Oktober von 15 bis 21 Uhr in der Mittelschule Karlsfeld, Raum 114, ein Schreinerkurs nur für Frauen an. Mit Hilfe einfacher Elektrowerkzeuge wird ein zusammenklappbares Beistelltischchen mit den Maßen 29 cm x 27 cm x 38 cm B/T/H aus Massivholz hergestellt. Der Kurs vermittelt die notwendigen Kenntnisse im Umgang mit Stichsäge, Bohrmaschine, Akkuschrauber und typische Arbeitsgänge wie exaktes Zuschneiden, Dübeln und Verschrauben, fachgerechtes Schleifen und Tipps zur Oberflächenbehandlung. Alle Arbeitsschritte werden ausführlich erklärt, es sind keine Grundkenntnisse erforderlich. Werkzeug und Maschinen werden zur Verfügung gestellt. Der Kurs kostet 65 Euro. Die zusätzlich entstehenden Materialkosten von etwa 25 Euro werden mit der Dozentin abgerechnet. Verpflegung ist selbst mitzubringen.