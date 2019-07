7. Juli 2019, 21:24 Uhr VHS Markt Indersdorf Wanderung durchs Dachauer Hinterland

Die Wandergruppe des Vereins VHS-Kulturkreis Indersdorf startet die fünfte und vorletzte Wanderung für dieses Halbjahr am Donnerstag, 11. Juli, um 10 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Sportplatz Röhrmoos. Die Teilnehmer wandern vorbei an Schilhofen durch das Arnbacher Holz, das Untere Weilbacher Holz und Bründlholz nach Mariabrunn. Nach dortiger Einkehr und Stärkung geht es teils entlang des Lotzbachs zurück zum Ausgangspunkt. Die gesamte Wegstrecke beträgt etwa elf Kilometer, ist leicht gehbar und abwechslungsreich. Der Unkostenbeitrag von drei Euro wird an Ort und Stelle bezahlt. Die Wanderung findet nur bei einer Mindestteilnahme von fünf Personen statt. Der nächste Wandertermin mit Treffpunkt und Ziel wird rechtzeitig bekanntgegeben. Weitere Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der Volkshochschule Indersdorf unter 08136 / 93 88 35.