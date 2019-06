4. Juni 2019, 21:58 Uhr VHS Markt Indersdorf Fitnesstraining im Wasser

Die Volkshochschule Indersdorf veranstaltet einen Aqua-Fitness-Kurs. Dieser ist für jeden geeignet, der Spaß und Freude an der Bewegung im Wasser hat. "Diese Sportart nutzt den Wasserwiderstand aus, der zwölfmal höher als der Luftwiderstand ist, mit bunt gemischten Übungen", so die VHS. Dadurch werde ein optimales Fitnesstraining ohne die Gefahr der Überlastung von Bändern und Gelenken ermöglicht. Der Kurs startet am Dienstag, 25. Juni, und findet anschließend an den vier darauffolgenden Dienstagen von 18.15 bis 19 Uhr statt. Kursort ist das "Blubb Pool + Spa" am Marktplatz 5. Die Teilnahme kostet Euro 50 Euro. Dozentin ist Karin Müller.