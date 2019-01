7. Januar 2019, 21:50 Uhr VHS-Kurs In einem Notfall richtig handeln

Was tun in einem medizinischen Notfall? Diese Frage kann jeden treffen. Und nicht immer ist ein Sanitäter, Mediziner oder Ersthelfer sofort zur Stelle. Deswegen bietet die VHS Odelzhausen einen Kurs zu genau dieser Problematik an. "Fast jeder hat schon einmal erlebt, dass es Angehörigen, Freunden oder Menschen, die man im Alltag trifft, plötzlich schlecht geht", sagt Anette Kurth-Ermer, die Vorsitzende der Odelzhausener VHS. Nur wenige könnten die Symptome eines Herzinfarkts von denen eines Schlaganfalls, einer Unterzuckersituation oder eines epileptischen Anfalls unterscheiden. "Unvermittelt geraten wir in Situationen der Hilflosigkeit" so Kurth-Ermer weiter. Der VHS-Kurs vermittelt Kenntnisse zur ersten Hilfe bei medizinischen Notfällen, auch anhand eines Defibrillators. Der Kurs geht am Freitag, 25. Januar, im Seminarkeller der Odelzhausener Schule ab 19 Uhr über die Bühne und dauert zwei Stunden (Gebühr 17 Euro).

Schon eine Woche zuvor, am Freitag, 18. Januar, steht ein weiteres medizinisches Thema auf dem VHS-Programm. Dabei geht es um "Schwermetalle im Körper - Erkennen, Ausleiten und Entgiften". Der Kurs findet am selben Ort und zur gleichen Zeit statt (Gebühr 15 Euro). Weitere Informationen gibt es unter www.vhs-odelzhausen.de.