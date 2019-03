29. März 2019, 21:56 Uhr VHS Altomünster Thailändisch kochen lernen

Wer einmal lernen will, wie man richtig thailändisch kocht, der kann am Sonntag, 7. April, von 14 bis 16.30 Uhr an einem Seminar der Volkshochschule Altomünster teilnehmen. "Die Gerichte für jeden Tag, die alle Thailänder zu Hause kochen, werden wir gemeinsam zubereiten und essen", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Teilnehmer sollen ein Spül- und Geschirrtuch sowie Schürze, Aufbewahrungsdosen und Getränke selbst mitbringen. Dozentin ist Bhuddhasiri Kaltner. Die Teilnahmegebühr beträgt 19 Euro. Anmeldung bei der Volkshochschule unter Telefon 08254/2462 oder per E-Mail an bildung@vhs-altomuenster.de.