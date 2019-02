5. Februar 2019, 22:15 Uhr VHS Altomünster Grundlagen der Bienenhaltung

In Zusammenarbeit mit dem Kreisimkerverein Dachau bietet die Volkshochschule Altomünster den Kurs "Bienen halten - aber wie?" an. Referent am Samstag, 9. Februar, 13.30 bis 16.30 Uhr, auf dem Lehrbienenstand in Markt Indersdorf, Riederstraße 14, ist Walter Niedermeier. Er klärt über Grundlagen der Bienenhaltung, gesetzliche Bestimmungen, persönliche Voraussetzungen und die Biologie der Biene auf. Die Teilnahme an diesem Kurs kostet acht Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Sie erfolgt bei der VHS Altomünster unter der Telefonnummer 08254/24 62 oder im Internet unter www.vhs-altomuenster.de.