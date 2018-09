23. September 2018, 21:55 Uhr VHS Altomünster Fit für den digitalen Alltag

Eine Infostunde zu allen Fragen im digitalen Alltag bietet die VHS Altomünster an. Sie benötigen eine eigene E-Mail-Adresse, um diverse Leistungen nutzen zu können? Die Hausbank stellt um auf Online-Banking? Formulare müssen heruntergeladen werden? Der Enkel in Amerika möchte mit Ihnen skypen? Ihr Smartphone kann alles, nur nicht telefonieren? Die digitale Welt stellt alle vor neue Herausforderungen. Wissen um die Gefahren, aber auch Chancen, die PC, Tablet und Smartphone eröffnen, ermöglicht eine souveräne, kompetente und sichere Nutzung dieser Medien. Interessierte können sich einen Überblick über die digitalen Themen des heutigen Alltagslebens verschaffen und Fragen stellen. Die Infostunde findet am Mittwoch, 26. September, zwischen 14 und 15 Uhr in der VR-Bank Altomünster statt. Anmeldung bei der VHS Altomünster unter Telefon 08254/2462 oder per E-Mail an bildung@vhs-altomuenster.de.