28. Mai 2019, 22:31 Uhr VHS Altomünster Exkursion in die Sandgruben

Die Volkshochschule Altomünster bietet am Sonntag, 2. Juni, eine Exkursion in die ehemaligen Sandgruben bei Hohenzell und Unterumbach an. Die stillgelegten Areale sind wertvolle Biotope der Kulturlandschaft, viele seltene und geschützte Tier- und Pflanzenarten konnten sich dort ansiedeln. Um diese kostbaren Lebensräume zu erhalten, sind allerdings spezielle Pflegemaßnahmen erforderlich, über die der Dozent Michael Keller informieren wird. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr beim Kramerwirt in Hohenzell, Hopfenweg 8. Die Teilnahme kostet vier Euro, um Anmeldung bei der vhs Altomünster unter 08254/2462 wird gebeten.