9. Mai 2019, 22:11 Uhr Verzögerter Austausch Auskunft im Vorbeigehen

Dachauer Straßenschilder sollen über die Namensgeber informieren

Wenn noch längst nicht überall in der Stadt kleine Legenden-Tafeln an den Straßenschildern angebracht sind, liegt es nicht etwa an der Schusseligkeit oder gar am Unwillen der Verwaltung. Schuld ist vielmehr die offenbar enorm stabile Qualität der Dachauer Verkehrsschilder. Das erfuhren die Stadträte jetzt im Bauausschuss. Denn erst Anfang der Woche hatte die CSU öffentlich bemängelt, dass ein vor zehn Jahren auf ihren Antrag hin gefasster Stadtratsbeschluss bisher nicht umgesetzt worden sei. Damals wollten die Konservativen erreichen, an möglichst vielen Stellen der Stadt kleine Informationstafeln an den Straßenschildern anzubringen, die biografische Daten zu den verdienten Bürgen und Namensgebern bieten. Weil diese Informationen gerade auch für Touristen interessant sein könnten, hatte die CSU besonders die Altstadt, den Unteren Markt und das Gebiet rund um den Bahnhof im Blick. Konkret beschlossen wurde dann 2009, dass alle neuen Straßenschilder sowie solche, die wegen Verwitterung ausgetauscht werden müssen, mit den erklärenden Legendenschildern ausgestattet werden sollen.

Und tatsächlich können Passanten beispielsweise schon direkt an der Straße nachlesen, wer Franz Xaver Böck war, was Adolf Hällmayr für die Stadt geleistet und wie sich Syrius Eberle um Dachau verdient gemacht hat. Allerdings nur, weil diese Verkehrswege in einem der jüngeren Wohngebiete der Stadt liegen. Denn vor allem bei neu gebauten Straßen hängen direkt unter dem eigentlichen Straßenschild die vom Stadtrat beschlossenen Legendenschilder.

Die geplante Ergänzung beim Austausch verwitterter Straßenschilder kommt dagegen nicht voran. "Das dauert ewig", erklärte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) im Ausschuss. Die enorm solide Ausführung der Schilder mache einen Austausch nur sehr selten nötig. Also trotzdem austauschen oder nur die Legendenschilder ergänzen? Rasch war man sich mit Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) einig, dort wo erklärende Tafeln noch fehlen, diese ans vorhandene Schild dazu zu hängen. Damit sich Passanten künftig überall in der Stadt im Vorbeigehen über die Namensgeber von Straßen informieren können.