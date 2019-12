Noch kurz vor Weihnachten, am späten Abend des Montags, 23. Dezember, hat ein 16-Jähriger versucht, die Filiale der Schnellrestaurantkette McDonald's in der Münchner Straße 160 zu überfallen. Der Raubüberfall konnte jedoch durch anwesende Gäste, die den Täter bemerkten und überwältigten, verhindert werden. Der junge Mann konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord betrat der junge Täter das Restaurant gegen 22.45 Uhr und forderte mit vorgehaltener Waffe von der Kassenkraft die Herausgabe von Bargeld. In der Annahme, die Pistole sei nicht echt, verweigerte die Angestellte die Forderung des Täters. Damit sollte sie Recht behalten: Bei der Pistole handelte es sich, wie die Polizei später feststellte, lediglich um eine Luftdruckpistole, die jedoch einer echten Waffe nachempfunden war. Der Täter ergriff infolge der beherzten Reaktion der Kassiererin die Flucht.

Mehrere Gäste - Schätzungen der Polizei zufolge zwischen fünf und acht - stellten sich dem 16-Jährigen jedoch in den Weg. Es kam daraufhin zu einem "heftigen Gerangel" zwischen allen Beteiligten an dessen Ende die Gäste den Flüchtenden festhalten konnten, bis die Polizei eintraf. Nach Angaben der Polizei war der Mann alkoholisiert, allerdings wohl nicht volltrunken. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht von Montag auf Dienstag die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der 16-jährige Täter einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ zwar einen Haftbefehl gegen den jungen Mann, gegen strenge Auflagen wurde der Haftbefehl jedoch bis auf weiteres außer Vollzug gesetzt und der noch nicht volljährige Täter konnte somit Heiligabend zuhause verbringen.

Für Aufsehen sorgte der Täter, weil er mit einer Gummimaske vermummt das Schnellrestaurant in Karlsfeld betrat. Obwohl es sich dabei offenbar um eine Fantasiefigur gehandelt hat, überprüft die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nun, ob der jüngste Raubüberfall mit jenem von vor zwei Wochen in einer Verbindung stehen könnte.

Am Mittwoch, 11. Dezember, hatte ein bislang unbekannter Mann mit einer pinken Schweinsmaske vermummt die Shell-Tankstelle in der Münchner Straße 174 in Karlsfeld überfallen. Der Täter bedrohte dabei den Angestellten mit einer schwarzen Pistole und forderte diesen auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Er erbeutete mehrere hundert Euro und floh daraufhin zunächst zu Fuß und schließlich mit einem wartenden schwarzen Auto in Richtung Dachau.

Nur eineinhalb Stunden zuvor hatte ein ebenfalls mit einer Schweinsmaske verkleideter Mann versucht, eine Tankstelle in Untermenzing auszurauben. Als die Angestellten schon im Begriff waren, das Bargeld in die vom Täter mitgebrachte Stofftasche zu stecken, entwickelte sich offenbar eine kurze Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Täter letztlich ohne Beute aus der Tankstelle floh. Einer der beiden Angestellten, ein 31-jähriger Mann, verfolgte den Räuber noch zu Fuß, verlor ihn jedoch bereits kurze Zeit später aus den Augen. Verletzt wurde nach Angaben der ermittelnden Polizeibeamten in beiden Fällen niemand.

Da der Täter in beiden Fällen von den Zeugen ähnlich beschrieben worden ist, geht die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Zusammenhang beider Taten aus: Der Täter soll demnach männlich sein, etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank und mit einer schwarzen Winterjacke mit Pelzkragen, hellem Schal, dunklen Schuhen und dunkler Jogginghose bekleidet. Der Täter soll zudem Hochdeutsch gesprochen haben.

Ob diese beiden Überfälle vor gut zwei Wochen jedoch mit dem jüngsten Raubüberfall auf den McDonald's in Karlsfeld am Montagabend zusammenhängen, ist nach Angaben der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bislang noch ungeklärt - und eher unwahrscheinlich.