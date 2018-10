12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Versuchter Raub Mit Transporter gegen Geldautomat

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag mit einem gestohlenen Lieferwagen ein Geldautomatenhäuschen im Gewerbegebiet Gada zerstört. Die Täter hatten es offenbar auf das Geld im Automaten abgesehen. Ein Passant verständigte gegen 2.20 Uhr die Polizei, da er auf einem Parkplatz in der Gadastraße einen weißen Lieferwagen stehen sah, der in das Geldautomatenhäuschen gefahren war. Wie die Polizei ermittelte, wurde der Lieferwagen vom Firmengelände eines Discounters im Gewerbegebiet gestohlen. Das Häuschen wurde völlig zerstört, an das Geld gelangten die Täter nicht. Der Sachschaden beträgt etwa 150 000 Euro. Hinweise nimmt die Kripo Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/6120 entgegen.