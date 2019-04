5. April 2019, 21:42 Uhr Verschoben Sara Niemietz am Dienstag

Das ausverkaufte Konzert mit Sara Niemietz, das wegen Krankheit am Freitag entfallen musste, soll am Dienstag, 9. April, nachgeholt werden. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer zum Nachholtermin keine Zeit, erhält das Geld für die Eintrittskarte zurück. Beginn des Konzerts im Café Gramsci in der Burgfriedenstraße 3 in Dachau ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Weitere Informationen zu Sara Niemietz und The Waldens im Internet unter tolldach.blogspot.com.