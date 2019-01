28. Januar 2019, 21:47 Uhr Versammlung BN wählt und wirbt um neue Mitglieder

Die Ortsgruppe Vierkirchen des Bundes Naturschutz veranstaltet am Freitag, 1. Februar, ihre Mitgliederversammlung. Wichtigster Tagesordnungspunkt sind die Neuwahlen des Vorstands. Beginn in der Jugendausbildungsstätte am Naturbad ist um 19 Uhr. "Neben der Neubesetzung des Vorstandes ist auch eine Erweiterung des Kreises der Aktiven erforderlich", sagt Anita Penkert, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit der BN-Ortsgruppe. "Denn eine gemeinsame Idee lebt immer auch vom gemeinsamen Handeln." Interessierte können sich per E-Mail an bn-vierkirchen@gmx.de oder unter www.bn-vierkirchen.de melden und informieren.