1. Februar 2019, 21:58 Uhr Vernissage Zarte Aquarelle, bunte Mosaike

Annette Emonts und Gesa Blaas stellen im Rathaus Erdweg aus

Die Erdweger Ausstellungsreihe "Kunst im Rathaus" beginnt in diesem Jahr mit den Künstlerinnen Annette Emonts und Gesa Blaas. Die Liebe zu Kunst und Kultur hat aus zwei Nachbarinnen Freundinnen gemacht. So organisieren sie zusammen die Kunstausstellungen des Kulturvereins Erdweg und unterstützen die Gemeinde tatkräftig bei der Ausstellungsreihe "Kunst im Rathaus", nun schon im zweiten Jahr. Für beide war klar, "wir stellen gemeinsam aus". Die Motive für ihre Werke finden Annette Emonts und Gesa Blaas häufig in der Natur. Annette Emonts malt in erster Linie Aquarelle, Gesa Blaas gestaltet aus vielen kleinen Einzelteilen Mosaike. Beiden kommt bei der Gestaltung ihrer Kunstwerke ihre Ausbildung zugute. Als Architektin weiß Annette Emonts viel über räumliche Aufteilung und nutzt diese Kenntnisse für ihre Bilder. Voraussetzungen für gute Mosaikarbeiten wiederum sind umfangreiche Materialkenntnisse, diese erwarb Gesa Blaas während ihres Bauingenieurstudiums. Ihre weiteren Erfahrungen sammelten beide in vielen Fortbildungen. In der Rathausausstellung präsentieren Annette Emonts und Gesa Blaas erstmalig auch ein Gemeinschaftswerk. Die Vernissage findet an diesem Sonntag, 3. Februar, von 11 Uhr bis 13 Uhr statt. Die Ausstellung ist bis zum 3. Mai zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.