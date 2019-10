Zu seinem 35-jährigen Bestehen schließt der Kunstkreis an die Tradition Haimhausens als Künstlerort an: 20 zeitgenössische Künstler aus dem Gemeindegebiet, "die im wesentlichen neuen Erben der eigenen lokalen historischen und kulturellen Besonderheiten der ehemaligen Künstlerkolonie", zeigen ihre Arbeiten in einer gemeinsamen Kunstausstellung. Von diesem Wochenende an hängen Gemälde, Grafiken, Fotos in allen Formaten und Größen in bunter, ungeordneter Reihenfolge an den Wänden der Kulturkneipe und des Veranstaltungsraums. Skulpturen ergänzen die Präsentation. Die Vernissage am Samstag, 26. Oktober, mit kulinarischen Kleinigkeiten und Getränken wird musikalisch begleitet. Beginn ist um 20 Uhr. Die Ausstellung endet mit einer Finissage am Sonntag, 15. Dezember, mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr und passender Musik. Die ausstellenden Künstler sind: Anna Gauck, Moritz Gruber, Dörthe von Haniel, Eckart Heidenreich, Gabi Heigl, Irene Horst, Karin Jost, Karin Lübbers, Lucy Mellersh, Gabi Middelmann, Thomas Neumann, Angela Pilz-Koehler, Wolfgang Sand, Linda de Santo, Andreas Schiebel, Andreas, Ursula und Maxi Schröder, Katrin Schürmann, Itzi Stecker, Mette Therbild, Christian Thomsen, Corina Toledo. Eintritt frei.