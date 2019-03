28. März 2019, 22:02 Uhr Vernissage Hobbymalerin stellt im Bürgertreff aus

Werke der Hobbymalerin Irmgard Lux sind ab diesen Freitag, 29. März, in der Galerie des Bürgertreff-Ost am Ernst-Reuter-Platz 1A zu sehen. Die Vernissage beginnt um 19.30 Uhr. Interessierte können die Ausstellung an folgenden Tagen besuchen: Samstag, 30 März, von 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 31. März, von 14 bis 18 Uhr, Freitag, 5. April, von 17 bis 20 Uhr, Samstag, 6. April, von 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 7. April, von 14 bis 18 Uhr, Freitag, 12. April, von 17 bis 20 Uhr, Samstag, 13. April, von 14 bis 18 Uhr und Sonntag, 14. April, von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt zur Vernissage und an allen Ausstellungstagen ist kostenfrei.