6. Juni 2019, 21:52 Uhr Vernissage der Sieverding-Ausstellung Belichtung einer Kleinstadt

Bei der Vernissage im Schloss sonnen sich 400 Gäste im Glanze Katharina Sieverdings. Die große Fotokünstlerin selbst hat offenkundig auch Gefallen gefunden an Dachau

Von Viktoria Großmann, Dachau

Katharina Sieverding hat fünf Stunden in der KZ-Gedenkstätte verbracht. Alleine. "Ich brauche da niemanden, der die ganze Zeit erklärt." Am Abend steht sie dann im Dachauer Schloss zwischen zwei Sonnen, einer blauen und einer roten. "Die Sonne um Mitternacht schauen", heißt dieses Werk, das die Besucher der Ausstellung "Am falschen Ort II" im Entree des Schlosses Dachau empfängt.

Nach mehr als zwei Jahren Arbeit ist der Abend der Vernissage endlich da. Schätzungsweise 400 Gäste, darunter sämtliche Lokalgrößen, komplette Stadtratsfraktionen, Bürgermeister, Künstler. Die in Düsseldorf lebende Künstlerin war bereits zur Vorbereitung ihrer Ausstellung in Dachau und auch diesmal ist sie nicht nur für diesen Abend nach Dachau gekommen. Sie reiste schon sechs Tage vorher an. "Ich setze mich immer mit dem Ort auseinander, an dem ich ausstelle." Seit Tagen spricht die 74-Jährige quasi ununterbrochen. Aber sie möchte keine Pause machen, setzt sich nicht mal. Zwei Mädchen kreisen schüchtern um sie herum, fassen sich schließlich ein Herz: Sie seien Schülerinnen, die Führungen für Gleichaltrige organisieren. "Ach, das ist ja nett", sagt Sieverding, lächelt und ist ganz Ohr.

Zu bestaunen gab es großformatige Fotokunst von Katharina Sieverding. (Foto: Toni Heigl)

2016 setzte die Volksbank Dachau mit einer Ausstellung druckgrafischer Werke von Georg Baselitz im Schloss völlig neue Maßstäbe für Dachau. Drei Jahre später übertrifft sie diese nochmals. Mit Eifer, Verstand und offensichtlicher Überzeugungskraft ist es der kleinen Lokalbank gelungen, ein wahrhaftes Ereignis zu kreieren. Stadt und Landkreis sind bei der Reihe "Kunst und Bank" mit im Boot. Auch diesmal räumte die Bayerische Schlösserverwaltung Kronleuchter und Wittelsbacher aus dem Saal. "Aber die kann ich ja wohl gut ersetzen", sagt Sieverding in ihrem klaren Hochdeutsch und lacht ein tiefes Lachen. Die typische Sonnenbrille nimmt sie auch in der Blackbox nicht ab, das Haar trägt sie rot - allen, die mal eine echte, große Künstlerin sehen wollen, wird wirklich etwas geboten.

Katharina Sieverding bei ihrem Eintrag ins Goldene Buch mit Oberbürgermeister Florian Hartmann. (Foto: Toni Heigl)

Eine kleine Kamera hat Sieverding immer dabei. Irgendwann stellt sie sich in die Reihe der Pressefotografen und knipst ein Bild von Marion Kiechle, die 2018 kurz Wissenschaftsministerin war, zusammen mit Karl-Heinz Hempel, dem Bank-Vorstand. Er überlässt die Arbeit nicht allein Kuratorin Bärbel Schäfer, die auch den umfassenden Katalog im knallgelben Umschlag betreut hat. Der Bankvorstand hat sich selbst mit Sieverdings Arbeit auseinandergesetzt, die Künstlerin sogar in Düsseldorf in ihrem Atelier besucht. Das sich, wie er lächelnd anmerkt, in einer ehemaligen Schnapsfabrik befindet.

Etwa 400 Gäste kamen zu der über zwei Jahre hin geplanten Vernissage ins Dachauer Schloss. (Foto: Toni Heigl)

Verhältnisse ändern sich. Besitzverhältnisse. Machtverhältnisse. "Und blitzschnell ist man am falschen Ort", sagt Kunsthistorikerin Schäfer. So wie viele Menschen in Deutschland, nicht nur in Dachau, nach 1933 plötzlich im Abseits standen. Für einen grundlegenden kulturellen Wandel in Europa steht die Renaissance, sagt Schäfer, und findet eine Erklärung dafür, dass der so prächtige Renaissance-Saal der Wittelsbacher im Schloss Dachau ein guter Ort ist für eine Foto-Künstlerin, deren innerer Antrieb gesellschaftliche Veränderungen sind.

Zur Erfrischung bei den warmen Temeraturen gab es Veneto Sprizz. (Foto: Toni Heigl)

Es ist ja nicht so leicht, in einem Raum auszustellen, der selbst soviel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Nun marschieren unter der Kassettendecke mit Blick durch die hohen Fenster auf den lieblichen Hofgarten chinesische Soldaten. Sieverding hat selbst in den Siebzigern in China gelebt und berichtet Marion Kiechle beim gemeinsamen Rundgang von ihren Erinnerungen. Ärztin Kiechle ist einigermaßen begeistert davon, in den Werken Sieverdings Röntgenaufnahmen und Blutkristalle zu finden. Sieverding indessen freut sich wie ein Kobold über den steinernen Herkules, der sich in ihrem Werk "Maton Solarisation" spiegelt. Das Triptychon hängt im Vorraum des Festsaals und besteht aus zwei schwarz-weißen Porträtaufnahmen in typischer Riesengröße und einem Spiegel. Der kleine Trupp der Honoratioren kann sich am eigenen Abbild mit der aparten Künstlerin kaum satt sehen.

Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) verbindet in seiner Rede stadtväterlich den Ehrenbürger Max Mannheimer mit Ehrengast Katharina Sieverding. Ihre Kunst trage Mannheimers Mahnung, dafür Verantwortung zu tragen, dass sich das Morden des Holocaust nie wieder ereigne, in die Welt hinaus. Ein Tisch steht bereit, an dem Sieverding Platz nehmen und sich in das goldene Buch der Stadt Dachau eintragen soll. Gerade rechtzeitig fällt Hartmann auf, dass ein Stuhl dazu fehlt. Kurz entschlossen trägt er seinen eigenen heran, bringt Buch und Stift herbei. Sieverding unterschreibt artig auf der vorbereiteten Seite. Aber das alleine reicht ihr nicht. Der OB muss ihr zeigen, wer sonst noch im Buch steht. Gemeinsam blättern sie Seite für Seite durch. Es sieht ganz so aus, als sei nicht nur Dachau von Sieverding begeistert. Sondern auch Sieverding wenigstens ein bisschen von Dachau.