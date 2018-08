26. August 2018, 21:51 Uhr Vermisste Frau tot aufgefunden Kripo ermittelt weiter in Stumpfenbach

Nachdem eine seit Anfang August vermisste Frau aus Landsberg im Bereich Altomünster-Stumpfenbach tot aufgefunden wurde, hat sich bei der Polizei eine Zeugin gemeldet, welche die Vermisste am Tag ihres Verschwindens in der Nähe ihres Fundortes gesehen hat. Daraufhin suchten Beamte der Brucker Kriminalpolizei erneut den Bereich im Bereich einer Wiese neben der Straße von Erlau nach Stumpfenbach nach möglichen Spuren oder Gegenständen ab, die im Ermittlungszusammenhang stehen könnten. "Auch wenn die Todesursache bislang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, ergaben sich nach wie vor keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod der Frau", so das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Das Ergebnis einer toxikologischen Untersuchung stehe noch aus.