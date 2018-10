12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Verlust von alter Bausubstanz Für immer verschwunden

So sah der Purtlhof in Ampermoching einst aus, bevor das alte Gebäude aus dem Jahr 1607 einfach in sich zusammenfiel.

Der Purtlhof fiel vor fünf Jahren in sich zusammen, er war nicht mehr zu retten

Das historische Erbe zu bewahren, gelingt traurigerweise nicht immer. So ist der Purtlhof in Ampermoching vor fünf Jahren in sich zusammengefallen. Denkmalschützer, Kreisheimatpflegerin und Landratsamt waren bestürzt darüber. Trotzdem hatte man noch versucht, zu retten, was noch zu retten ist. Intensive Gespräche mit dem Freilichtmuseum Glentleiten führten jedoch nicht in die von Dachauern gewünschte Richtung. Obwohl der Hof sogar noch älter war, als der aus Oberzeitlbach, der jetzt im Museumsdorf bei Murnau wieder aufgebaut werden soll. Der Purtlhof stammte aus dem Jahr 1607, der Oberländerhof indes war aus dem 18. Jahrhundert. Doch der Purtlhof war schon länger verfallen, Scheune und Remise fehlten bereits, nur das marode Wohnhaus stand noch und so war das Interesse der Museumsleute nicht sehr hoch, obwohl der Hof einer der ältesten des nördlichen Oberbayerns war. Sie dokumentierten das Haus mit Zeichnungen und Fotografien. Doch nach dem Einsturz wollte die Museumsführung vor allem die handgeschlagenen Dachziegel haben, um damit Reparaturarbeiten an Museumsbauten machen zu können. Außerdem begeisterte sie sich für einen Teil der historischen Inneneinrichtung.

Vorwürfe musste sich auch das Landratsamt Dachau machen, denn bei den jahrelangen Verhandlungen mit den Eigentümern über eine zukünftige Nutzung hatte die Behörde darauf verzichtet, das Gebäude zu konservieren. Man wollte keine unnötigen Kosten für die Eigentümer verursachen, denn das Haus sollte originalgetreu restauriert werden. Später musste man einräumen, dass dies ein Fehler war. Das Landratsamt war schließlich gezwungen, dem Abriss zuzustimmen.