26. März 2019, 22:16 Uhr Verleihsystem Lastenfahrräder ausprobieren

Die Dachauer Sektion des Allgemeinden Deutschen Fahrradclubs ADFC stellt am Samstagvormittag, 30. März, ihr Projekt zum Lastenrad-Sharing vor. Wer etwas zu transportieren hat, zum Großeinkauf will oder auch einen Familienausflug plant, soll sich so ein Fahrzeug ausleihen können. Von 9 Uhr an bis 13 Uhr stellt der ADFC im Adolf-Hölzel-Haus seine Arbeit vor. Das Verleihsystem wird noch ausgetüftelt. Zwei Räder, mit Hilfe der Stadt, der Sparkasse, der Stiftung Umwelt und der Allianz angeschafft wurden, können schon ausprobiert werden.