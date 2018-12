4. Dezember 2018, 22:00 Uhr Verkürzte Öffnungszeiten Weihnachtsfeier im Landratsamt

Die Mitarbeiter im Dachauer Landratsamt feiern Weihnachten - und deshalb hat die Behörde - einschließlich aller Außenstellen - am Mittwoch, 19. Dezember, verkürzte Öffnungszeiten. Das Amt ist wie gewohnt von acht Uhr an geöffnet, schließt jedoch an diesem Tag bereits um 12 Uhr. Wie Medienbeauftragter Wolfgang Reichelt mitteilt, beziehen sich die eingeschränkten Öffnungszeiten auch auf die Fachbereiche Gesundheitsamt, Veterinäramt, Kommunale Abfallwirtschaft und Jugendamt. In der Kfz- Zulassung und Führerscheinstelle werden Wartenummern bereits von 7.30 Uhr an, jedoch nur bis 11.30 Uhr ausgegeben; alle bis 11.30 Uhr gezogenen Nummern werden selbstverständlich noch bearbeitet. Die Recyclinghöfe haben reguläre Öffnungszeiten.