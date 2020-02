An der Erzbischöflichen Vinzenz-von-Paul-Realschule in Markt Indersdorf können Schüler testen, wie es ist, betrunken Auto zu fahren. Die Jugendlichen sollen so für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert werden

Detailansicht öffnen Justin probiert mit Rauschbrille und Smartphone sein Go-Kart zu steuern. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Die Jugendverkehrsschule an der Erzbischöflichen Vinzenz-von-Paul-Realschule geht in eine neue Runde. Mit dem jährlich mehrmals stattfindenden Aktionstag sollen Jugendliche auf die immer komplexer werdenden Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden. "In den letzten Jahren haben wir einen deutlichen Anstieg an Unfällen und Verletzten im Straßenverkehr gesehen, vor allem bei den Fahrradunfallzahlen", sagt Andreas Knorr, Polizeihauptkommissar und Sachbearbeiter für Verkehr in Dachau. "Wir möchten die Jugendlichen sensibilisieren und sie über die Folgen möglicher Unfälle aufklären, auch in Vorbereitung auf den Führerschein und das begleitete Fahren ab 17. Unser oberstes Ziel ist es, so die Unfallzahlen nach unten zu schrauben."

Detailansicht öffnen Polizistin Andrea Riederer klärt Schüler über Gefahren im Straßenverkehr auf. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Die Verkehrserziehung findet an acht verschiedenen Stationen statt, die alle 230 Schülerinnen und Schüler der Reihe nach durchlaufen. Informiert wird über Erste-Hilfe-Maßnahmen, sichere Fahrradnutzung und E-Scooter als neues Verkehrsmittel. Das Highlight für viele Jugendliche ist allerdings der Gokart-Parcours, der dieses Jahr aufgrund des schlechten Wetters in der Turnhalle aufgebaut wurde. Hier soll eine Fahrt unter Alkoholeinfluss simuliert werden. Mit sogenannten Rauschbrillen müssen die Schülerinnen und Schüler einen kurzen, aber durchaus kurvenreichen Parcours meistern. Gewählt werden können verschiedene Promillewerte, von 0,8 bis 1,3 Promille oder auch ein Drogenmix. Was auf den ersten Blick für viele einfach aussieht, stellt sich schließlich als richtige Herausforderung dar: Fast keiner schafft es ans Ziel, ohne nicht mindestens ein Hütchen an- oder umzufahren. "Schon mit der 0,8-Promille-Brille konnte ich die Abstände zwischen mir und den Hütchen nicht mehr richtig einschätzen", sagt beispielsweise der 16-jährige Tim. Ein weiterer Schüler hat sich gleich mit Rauschbrille und Smartphone hinters Steuer gesetzt: "Es war total schwer, sich auf mehrere Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. So vier bis fünf Hütchen habe ich da schon umgefahren. Fahren, wenn ich getrunken habe, das mache ich lieber nicht", sagt der 15-jährige Justin. Neben dem Gokart-Parcours wird auch das Nachhausekommen nach einer langen Partynacht ausprobiert. Mit aufgesetzter Rauschbrille sollen die Jugendlichen versuchen, eine Tür aufzusperren. Auch das fällt vielen schwerer als zunächst gedacht.

Detailansicht öffnen Die Verkehrserziehung findet an acht verschiedenen Stationen statt, die alle 230 Schülerinnen und Schüler der Reihe nach durchlaufen. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Der Aktionstag komme gut bei den Jugendlichen an, sagt Margot Hage. "Die Schüler sind begeistert von den verschiedenen Stationen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, was sie heute lernen, einen bleibenden Eindruck bei ihnen hinterlässt", so die Schulleiterin. Auch die Gefahren des sogenannten toten Winkels werden in der Jugendverkehrsschule behandelt. Im Hof der Realschule steht ein alter Lkw, dessen toter Winkel mithilfe von Markierungen am Boden gezeigt wird. Wer selbst in den Lkw klettert, kann die Gefahr gut erkennen. "Ich hätte nie gedacht, dass der Bereich des toten Winkels so groß ist", gibt eine Schülerin zu.

Detailansicht öffnen Den Ball mit Rauschbrille zu fangen ist gar nicht so einfach, wie Max feststellen muss. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Nicht mehr ganz so ausgelassen ist die Stimmung eine Station weiter. In einem Klassenzimmer werden die Schüler mit den Folgen einer Alkoholfahrt bekannt gemacht. Zuerst wird ein kurzer Film gezeigt, der mit den Zeilen "I lost control, you lost your life" endet. Dann schildern Polizeioberkommissarin Andrea Riederer und eine Kollegin aus verschiedenen Perspektiven einen tödlichen Verkehrsunfall, der sich so tatsächlich vor ein paar Jahren im Landkreis Dachau ereignet hat: Vier Jugendliche wollen nachts von einer Party mit dem Auto nach Hause fahren, der Fahrer ist alkoholisiert und verliert die Kontrolle über den Wagen. Der Beifahrer stirbt, zwei weitere Jugendliche sind schwer verletzt, der Fahrer bleibt unverletzt. Als die Polizistinnen fertig sind, ist es still im Klassenzimmer. Auf die Frage, mit welchen Folgen der Fahrer leben müsse, fallen Antworten wie "Schuldgefühle", "Verantwortung vor Gericht" und "Ausgrenzung". Laut Riederer müssen die Jugendlichen verstehen, dass sie nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch für andere haben. "Denn letztendlich ist jeder Unfall einer zu viel", so Riederer. Laut Schulleitung soll der Aktionstag auch in den nächsten Jahren wieder angeboten werden.