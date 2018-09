17. September 2018, 22:08 Uhr Verkehrsunfall Teenager angefahren, Autofahrerin flüchtig

Ein 13-jähriger Junge wurde am Samstagmittag auf der Schleißheimer Straße verletzt, als ein Auto ihn anfuhr. Die Fahrerin des Wagens flüchtete. Gegen 11.50 Uhr wollte der Bub zu Fuß die Schleißheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 145 überqueren, dabei schob er sein Fahrrad. In der Straßenmitte blieb er an einer Überquerungshilfe stehen, da sich ein in Richtung Stadtmitte fahrender BMW näherte. Der BMW hielt an und der 13-Jährige wollte die Fahrbahn komplett überqueren. Doch die Fahrerin fuhr plötzlich wieder an und Fahrrad und Auto kollidierten leicht. Die Frau und ihr männlicher Beifahrer sprachen kurz mit dem Jugendlichen und entfernten sich anschließend. Zeugen die den Unfall beobachteten notierten sich das Kennzeichen des BMW. Der Teenager wurde leicht verletzt, am Fahrrad entstand kein Schaden.