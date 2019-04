16. April 2019, 21:59 Uhr Verkehrsunfall Motorradfahrer stürzt in Acker

Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Augsburg ist am Montag in einen Acker gestürzt und hat sich dabei ein Bein gebrochen. Der Mann war mit seinem Motorrad von Unterzeitlbach in Richtung Kleinberghofen unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam er im Auslauf einer Linkskurve aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen angrenzenden Acker. Rettungskräfte brachten ihn in das Dachauer Krankenhaus. Laut Polizei entstand am Motorrad Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.