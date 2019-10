Am Dienstagnachmittag fuhr eine 16jährige Münchnerin mit ihrer Vespa auf dem Hadinger Weg in Richtung Gündinger Weg. Kurz vor diesem bog sie nach links in ein Grundstück ab. Sie betätigte dabei auch den Blinker. Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Karlsfeld bemerkte dies nicht und überholte gleichzeitig. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 16-Jährige stürzte und Prellungen und Schürfwunden erlitt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.