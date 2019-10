Verkehrsunfall in Dachau

Der Fahrer eines E-Scooters hat am Dienstagmittag in Dachau einen Verkehrsunfall verursacht und sich selbst dabei leicht verletzt. Der Polizei zufolge fuhr ein 48-jähriger Vierkirchener mit seinem Motorrad auf der Robert-Bosch-Straße in Richtung Alte Römerstraße. Kurz nach der Kreuzung zur Karl-Benz-Straße überquerte ein E-Scooter die Fahrbahn: Es kam zur Kollision. Der 28-jährige Zweiradfahrer aus Dachau erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Amperklinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.