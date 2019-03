27. März 2019, 21:52 Uhr Verkehrsunfall Drei Verletzte bei Autounfall

Drei Verletzte und ein Schaden von etwa 9 000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag an der Kreuzung B471 und Bajuwarenstraße ereignet hat. Ein 27-jähriger Dachauer wollte gegen 18 Uhr laut Polizei von der B471 kommend rechts in die Bajuwarenstraße abbiegen. Dabei übersah er jedoch das Auto eines herannahenden Münchners. Dieser konnte auch nicht mehr rechtzeitig bremsen und so krachte es. Durch den heftigen Aufprall wurden der 45-jährige Münchner und seine 47-jährige Beifahrerin leicht verletzt, aber auch der Unfallverursacher trug Blessuren davon. Die beiden demolierten Autos mussten abgeschleppt werden.