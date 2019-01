22. Januar 2019, 21:43 Uhr Verkehrsunfall Autofahrerin unter Medikamenteneinfluss

Nicht nur alkoholisiert sollte man nicht Auto fahren, auch Medikamente können die Wahrnehmung viel zu stark beeinflussen. Eine 48-Jährige Frau aus Karlsfeld verursachte am Montagabend gegen 22.30 Uhr einen Unfall in der Münchner Straße. Einer Streife der Verkehrspolizei war der Wagen aufgefallen, dessen Fahrerin unsicher lenkte. Die Frau missachtete auch die Anhaltezeichen des Polizeifahrzeugs. Sie bog in die Gartenstraße ab und wollte von dort in die Rathausstraße einfahren. Beim Abbiegen hatte sie jedoch große Probleme, musste mehrmals rangieren und kollidierte mit einem parkenden Auto. Wegen des Verdachts auf Medikamenteneinfluss im Straßenverkehr, musste die Frau sich Blut abnehmen lassen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3000 Euro.