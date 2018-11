18. November 2018, 22:29 Uhr Verkehrsunfall Auto überschlägt sich auf der A 8

Ein junges Paar aus Esslingen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der A 8 mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Im Bereich Eurasburg an der Grenze zum Landkreis Dachau kurz vor dem Parkplatz Adelzhauser Berg in Fahrtrichtung Stuttgart geriet der VW Golf laut Polizei auf der rechten Fahrbahnseite in die Böschung und stieß dabei gegen ein Hinweisschild auf dem dortigen Parkplatz.

Das Verkehrszeichen knickte auf das Dach des Autos und drückte dieses so ein, dass beide Insassen Kopfverletzungen erlitten. Deshalb war das Fahrzeug schwer für andere Autofahrer zu erkennen. Glücklicherweise wurde es aber rechtzeitig von einem aufmerksamen Autofahrer entdeckt. Er half der angerückten Streife dann auch, das Verkehrszeichen vom Unfallauto zu heben.

Der 19-jährige Fahrer war eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Er hatte eine stark blutende Platzwunde am Kopf erlitten und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Augsburger Klinik geflogen. Auch die 18-jährige Beifahrerin wurde am Kopf verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum Augsburg gebracht. Der VW Golf wurde mit einem Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro mit einem Kran geborgen.

Die rechte Fahrspur war über eine Stunde gesperrt. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die A 8 in Richtung Stuttgart für knapp eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Aufgrund des überschaubare Verkehrsaufkommens kurz nach Mitternacht entstand jedoch kein längerer Stau. Zur Bergung und Absicherung waren Feuerwehren aus Adelzhausen, Wiedenzhausen, Odelzhausen und Sulzemoos eingesetzt.

Hinweise auf eine Fremdbeteiligung bestehen gegenwärtig nicht, so die Verkehrspolizei, die derzeit noch von Übermüdung als Unfallursache ausgeht. Es wird dennoch um sachdienliche Hinweise unter Telefon 089/891180 bei der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck gebeten.