Einen ganzen Ort hat ein 65-jähriger Markt Indersdorfer in der Nacht zum Dienstag lahm gelegt. Denn er kappte laut Polizei die Stromversorgung. Kurz vor Mitternacht war der Mann mit seinem Auto auf der Kreisstraße 3 von Großinzemoos Richtung Indersdorf gefahren. Bei Straßbach fiel er scheinbar in einen Sekundenschlaf, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommasten. Der Mast kippte, die Stromleitungen lagen quer über der Fahrbahn und Straßlach hatte keinen Strom mehr. Die Feuerwehr musste die Unfallstelle absichern, Mitarbeiter des Stromversorgers rückten ebenfalls sofort an, um den Strom abzuschalten und die Leitungen zu kappen, damit nichts schlimmes passieren konnte. Weitere Reparaturarbeiten sind erst an diesem Dienstag in Angriff genommen worden. Die Bewohner von Straßlach hatten jedoch nach relativ kurzer Zeit wieder Strom. Der 65-Jährige verletzte sich laut Polizei bei dem Unfall leicht. Doch die Folgen des Unfalls sind enorm. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf etwa 20 000 Euro.