9. Januar 2019, 21:52 Uhr Verkehrsunfälle durch Schneefall Autos erfassen Fußgänger

Schnee und Eis haben in den vergangenen Tagen für Verkehrsunfälle im Landkreis Dachau gesorgt. Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr eine 41-jährige Fußgängerin frontal von einem Fahrzeug erfasst, als sie versuchte, bei starkem Schneefall die Bahnhofsstraße in Petershausen zu überqueren. Der 57-jährige Fahrer des Wagens, der in Richtung Ortsmitte unterwegs war, hatte die Frau zu spät gesehen und konnte nicht mehr anhalten. Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Sie musste aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Pfaffenhofen eingeliefert werden. Der Fahrer blieb unverletzt, auch am Wagen entstand kein Sachschaden. Die Polizei klärt derzeit noch den genauen Unfallhergang. Ein nahezu identischer Unfall ereignete sich am Dienstag knapp eine Stunde vorher, gegen 18.20 Uhr, in Altomünster. Auch hier erfasste ein Auto bei dichtem Schneetreiben einen die Fahrbahn querenden Fußgänger. Der 59-jährige Mann wurde dabei leicht verletzt. Am Wagen des 63-jährigen Fahrers entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Der Zustand der 23-jährigen Augsburgerin, die am frühen Dienstagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 471 lebensbedrohlich verletzt wurde, ist laut einem Polizeisprecher unverändert. Die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang dauern an, es ist bisher nichts Konkretes bekannt.