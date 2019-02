28. Februar 2019, 21:56 Uhr Verkehrsstatistik Mehr Autos, aber weniger Unfälle

Die Zahl der Karambolagen sowie Leicht- und Schwerverletzten im Landkreis ist 2018 weiter gesunken. Die Gründe dafür: die Überwachung durch die Polizei, verstopfte Straßen und lange Staus, die Raser ausbremsen

Von Thomas Hürner , Dachau

Das Verkehrsaufkommen im Landkreis Dachau steigt stetig, die Sicherheit leidet aber nicht darunter. Diesen Schluss könnte man jedenfalls aus der aktuellen Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Dachau ziehen. Demnach hat es zum zweiten Mal in Folge weniger Verkehrsunfälle gegeben, nach dem historischen Höchststand im Jahr 2016 (5005 Verkehrsunfälle) ging die Zahl in den Jahren 2017 (4833) und 2018 (4820) leicht, aber kontinuierlich zurück. Das ist jedoch nicht die einzige erfreuliche Nachricht: Die Zahl der Leichtverletzten ging im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent zurück (2017: 699 Leichtverletzte; 2018: 649), bei den Schwerverletzten war ein Rückgang um 27 Prozent (2017: 122 Schwerverletzte; 2018: 89) zu verzeichnen. Diese erfreuliche Entwicklung wird nur durch eine andere Zahl getrübt: Es kam 2018 zu acht Todesfällen aufgrund von Verkehrsunfällen, doppelt so viele wie noch im Vorjahr.

Die allgemein positive Tendenz zeigt sich auch bei einem Blick auf die Statistik für den Stadtbereich Dachau, denn auch hier kracht es insgesamt deutlich seltener als noch im Jahr 2016, als in der Statistik noch 1887 Verkehrsunfälleausgewiesen wurden. Im vergangenen Jahr lag die Zahl bei 1740 Verkehrsunfällen, was im Vergleich zu 2016 immerhin einen Rückgang um rund acht Prozent bedeutet. Aber nicht nur das: Die Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen in der Großen Kreisstadt ging im Vergleich zum Vorjahr um ganze 13 Prozent zurück und lag im Jahr 2018 bei nur noch 260 (2017: 299 Verletzte).

Sowohl der Landkreis als auch die Stadt Dachau schneiden damit besser ab als der gesamtdeutsche Durchschnitt: Laut Zahlen des Statistischen Bundesamts ist die Gesamtzahl der von der Polizei aufgenommenen Unfälle im Jahr 2018 um nur 0,4 Prozent zurückgegangen, bei den Verletzten in der gesamten Bundesrepublik sogar um 1,1 Prozent gestiegen.

Wie ist das möglich in Anbetracht der rasant steigenden Bevölkerungszahl und den fortwährenden Diskussionen über einen drohenden Verkehrskollaps im Ballungsraum München? Der Dachauer Polizeihauptkommissar Richard Wacht war schon dabei, als die Unfallstatistik im Jahr 1975 zum ersten Mal erhoben wurde und hat die Verkehrsentwicklung im Landkreis daher genauestens verfolgt.

Die jüngsten Verbesserungen haben für Wacht vor allem zwei Gründe: Zum Einen wäre da die "massive Überwachung" von Seiten der Polizei und der Kommunen, sagt Wacht. Präventivmaßnahmen wie Geschwindigkeitskontrollen würden den Druck auf den Bürger erhöhen, sich an die Verkehrsregeln zu halten und zu einer nachhaltigen Veränderung im Bewusstsein führen. "Wenn man im Radio von all den Laser- und Radarmessungen hört", erklärt Wacht, "dann überlegt man es sich eben doppelt, ob man das Risiko eingeht, erwischt zu werden".

Zu bewältigen ist dieses Pensum nur mit entsprechendem Aufwand. Die Anzahl der "Messstunden" und des für die Verkehrssicherheit eingesetzten Personals sei in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, sagt Wacht, "aber das lohnt sich, wie man anhand der Statistik ablesen kann". Auch weitere kommunale Maßnahmen zeigen Wirkung: Unfallschwerpunkte werden durch Sichtverbesserungen, Tempolimits und Ampelanlagen bewusst entschärft.

Etwas überraschend mutet hingegen der zweite Hauptgrund an, den Wacht für die positive Entwicklung anführt: Der zunehmende Verkehr im ohnehin schon so verkehrsreichen Landkreis. Wenn man aber etwas genauer überlegt, dann sind auch hier Verbesserungen für die Verkehrssicherheit eine logische Konsequenz. Verstopfte Straßen, schleichender Verkehr und vor allem zu Stoßzeiten lange Staus - ein Paradies für Raser sieht anders aus. "Schwere Unfälle gehen oft mit hohen Geschwindigkeiten einher", sagt Verkehrsexperte Wacht, "daher ist das sicher auch ein Aspekt, der zu berücksichtigen ist". Auch deshalb ist die Anzahl an Verkehrsunfällen, die eine zu hohe Geschwindigkeit als Ursache haben, im Vergleich zum Vorjahr um etwa 18 Prozent zurückgegangen, bei den Verletzten sind es sogar 44 Prozent weniger.

Ein Sinneswandel lässt sich aber freilich nicht bei allen Menschen erreichen, wenn sie dann doch einmal eine freie Bahn vor sich haben. Das unterstreichen einige exemplarisch ausgewählte Messergebnisse in der Unfallstatistik. Bei erlaubten 100 Stundenkilometern wurde ein Autofahrer auf der Staatsstraße 2025 in Pfaffenhofen an der Glonn mit 177 Stundenkilometern erwischt, auf der B 304 zwischen Dachau und Karlsfeld brachte jemand sogar 193 Stundenkilometer auf den Tacho. Traurige Rekorde, findet Verkehrspolizist Wacht, "deshalb werden wir unsere Kontrollen weiter verstärken". Es geht ihm auch darum, die Unbelehrbaren und ihre Mitmenschen vor dem Schlimmsten zu bewahren, was ihnen im Straßenverkehr passieren kann.

Im vergangenen Jahr gab es im Landkreis Dachau acht Todesfälle durch Verkehrsunfälle, das sind doppelt so viele wie noch im Jahr 2017. Für Wacht ist aber klar: Alles kann man eben nicht verhindern, und gerade bei der Frage nach Leben oder Tod kommt es häufig auf wenige Zentimeter und Bruchteile von Sekunden, also auf Glück oder Pech an. "Auch das kann von Jahr zu Jahr variieren", sagt Wacht, "zum Guten, aber leider auch zum Schlechten".

Außerdem gibt es eine statistische Besonderheit, die bei Todesfällen im Straßenverkehr berücksichtigt werden muss: Nur eine Person, die innerhalb von 30 Tagen an den Folgen eines Verkehrsunfalls stirbt, gilt als Verkehrstoter. Wenn eine Person nach dieser Frist verstirbt, geht sie als "Schwerverletzter" in die Statistik ein. "Genau lässt sich die tatsächliche Anzahl an Todesfällen statistisch also nicht erfassen", sagt Wacht. "Wir tun aber weiterhin unser Bestes, diese Zahl möglichst gering zu halten."