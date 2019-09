Im Rahmen ihrer "Wiesnkontrollen" hat die Dachauer Polizei am Wochenende mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Diese hätten "kleinere und größere Sachschäden" durch Verkehrsunfälle verursacht, schreibt die Polizei in ihrem Pressereport. Auch die Promillewerte der kontrollierten Autofahrer hätten das gesamte Spektrum abgedeckt. "Spitzenreiter" war ein 30-jähriger Österreicher, den die Beamten mit fast 1,9 Promille in Hebertshausen stoppten. Laut der Dachauer Polizei fuhr der Mann seinem Auto in Schlangenlinien.