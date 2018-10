29. Oktober 2018, 22:08 Uhr Verkehrskontrolle 55-Jähriger mit 1,68 Promille unterwegs

Ein 55-Jähriger ist am Samstagabend betrunken mit dem Auto in Hebertshausen unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, hielten Beamte der Polizeiinspektion Dachau den Mann in Lotzbach gegen 23.50 Uhr auf. Sie bemerkten sofort den Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Der 55-Jährige musste zur Blutentnahme aufs Polizeirevier und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwarten ein längeres Fahrverbot sowie eine Geldstrafe. Außerdem muss er sich einer medizinisch-psychologischen Untersuchung unterziehen, um seinen Schein wieder zu bekommen. Am Freitagabend stoppte die Polizei einen 59-Jährigen aus Markt Indersdorf, der mit dem Auto gegen 21 Uhr die Ludwig-Thoma-Straße in Dachau entlang fuhr. Bei ihm ergab der Atemalkoholtest 0,84 Promille. Der 59-Jährige musste seinen Pkw abstellen. Auch ihn erwartet eine Geldbuße. Zudem darf er mindestens vier Wochen nicht mit dem Auto fahren.