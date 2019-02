22. Februar 2019, 22:04 Uhr Verkehrskontrolle Fahranfänger muss zur Nachschulung

Ein 16-Jähriger ist am Donnerstagabend gegen 21 Uhr leicht angetrunken mit seinem Moped in Großinzemoos unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte ihn im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Indersdorfer Straße. Die Beamten bemerkten, dass der 16-Jährige nach Alkohol roch. Der Fahranfänger musste einen Atemalkoholtest machen, der bei ihm einen Wert von 0,28 Promille ergab. "Fahranfänger haben bekanntermaßen ein totales Alkoholverbot", so die Polizei. Den 16-Jährigen erwarten eine kostenpflichtige Nachschulung, ein erhebliches Bußgeld und ein Fahrverbot von mindestens vier Wochen.