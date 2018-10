19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Verkehrsbehinderungen Bauarbeiten an der Mittermayerstraße

Autofahrer müssen sich von Montag, 22., bis Freitag, 26. Oktober, auf Verkehrsbehinderungen an der Ludwig-Thoma-Straße Ecke Mittermayerstraße einstellen. In diesem Bereich erneuern Bauarbeiter die rote Furt für Radfahrer und verbessern die Querungssituation für Fußgänger. "Der Arbeitsbereich in der Ludwig-Thoma-Straße wird hierzu halbseitig gesperrt und der Verkehr über eine mobile Ampel geregelt", teilt die Stadt Dachau mit. Die Durchfahrt auf der Mittermayerstraße wird auf Höhe der Metzgerei Glas komplett gesperrt und der Verkehr über die Konrad-Adenauer-Straße umgeleitet. Die Zu- und Abfahrt zu den Parkplätzen der Metzgerei Glas erfolgt über die rückwärtige Kohlbeckstraße. Da auch die Einfahrt in die Steinkirchner Straße gesperrt werden muss, wird die Einbahnregelung der Steinkirchner Straße aufgehoben.